В Азербайджане выявлено 203 новых случая заражения COVİD-19, выздоровели 596 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 203 новых случая заражения COVİD-19, выздоровели 596 человек, скончались 8 человек, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане в целом выявлено 333 097 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 322 273 человека вылечились, 4 885 – скончались, число активных больных составляет 5 939 человек.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 8 397 тестов, в целом за все время пандемии – 3 477 012 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев)