В Азербайджане прошел автопробег по случаю Дня Республики (ФОТО)

Общество 28 мая 2021 16:15 (UTC+04:00)
В Азербайджане прошел автопробег по случаю Дня Республики (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Tesla Club Azerbaycan при поддержке Автомобильной федерации Азербайджана, министерства экологии и природных ресурсов, министерства энергетики и Общественного объединения "Региональное развитие" организовал по случаю отмечаемого 28 мая Дня Республики пробег электромобилей.

Как сообщает в пятницу Trend, основная цель автопробега - стимулирование использования электромобилей, повышение интереса к этой сфере. В пробеге приняли участие электромобили Tesla, которые впервые были ввезены в страну в 2014 году компанией "GreenCar Azərbaycan" при поддержке Автомобильной федерации Азербайджана.

Маршрут автопробега, начавшегося перед Центром Гейдара Алиева в Баку, пролегал мимо Гобустанского экспериментального полигона Госагентства возобновляемых источников энергии при минэнергетики и продолжился до объекта общепита "Абгора" в Шамахы, где оборудован первый в регионах Азербайджана пункт быстрой зарядки для электромобилей.

Напомним, что стимулирование использования экологически чистых транспортных средств нашло отражение в "Государственной программе по безопасности дорожного движения в Азербайджане на 2019-2023 годы".

Минэкологии, минэнергетики и Автомобильная федерация Азербайджана осуществляют интенсивные, систематические и координированные меры для стимулирования использования электромобилей.

(Текст: Турал Гараджаев)

В Азербайджане прошел автопробег по случаю Дня Республики (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане прошел автопробег по случаю Дня Республики (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане прошел автопробег по случаю Дня Республики (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане прошел автопробег по случаю Дня Республики (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане прошел автопробег по случаю Дня Республики (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане прошел автопробег по случаю Дня Республики (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане прошел автопробег по случаю Дня Республики (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане прошел автопробег по случаю Дня Республики (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане прошел автопробег по случаю Дня Республики (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане прошел автопробег по случаю Дня Республики (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане прошел автопробег по случаю Дня Республики (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане прошел автопробег по случаю Дня Республики (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане прошел автопробег по случаю Дня Республики (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане прошел автопробег по случаю Дня Республики (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане прошел автопробег по случаю Дня Республики (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане прошел автопробег по случаю Дня Республики (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане прошел автопробег по случаю Дня Республики (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане прошел автопробег по случаю Дня Республики (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане прошел автопробег по случаю Дня Республики (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане прошел автопробег по случаю Дня Республики (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане прошел автопробег по случаю Дня Республики (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане прошел автопробег по случаю Дня Республики (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане прошел автопробег по случаю Дня Республики (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане прошел автопробег по случаю Дня Республики (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане прошел автопробег по случаю Дня Республики (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане прошел автопробег по случаю Дня Республики (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане прошел автопробег по случаю Дня Республики (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане прошел автопробег по случаю Дня Республики (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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