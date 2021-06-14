В БТА рассказали, будут ли работать автобусы в Баку 15 июня

БАКУ /Trend/ - Регулярные автобусные маршруты в Баку будут работать в обычном режиме 15 июня - в День национального спасения и 20 июня - в воскресенье, сообщил в понедельник Trend глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

Согласно соответствующему решению Кабмина о дополнительных мерах в связи с особым карантинным режимом, пассажироперевозки общественным транспортом в столице будут приостановлены с 00:00 19 июня до 06:00 20 июня и с 00:00 26 июня до 06:00 28 июня.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)