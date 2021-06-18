Завтра пассажирские автобусы в Баку работать не будут
БАКУ /Trend/ - С 00:00 часов 19 июня по 06:00 часов 20 июня пассажирские автобусы в Баку работать не будут, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).
Пассажироперевозки приостанавливаются в связи с соответствующим постановлением Кабмина о дополнительных мерах в рамках карантинного режима.
Как сообщалось ранее, 20 июня автобусы в столице будут работать. Напомним, что в этот день в Баку состоится матч ЕВРО 2020, на котором встретятся команды Турции и Швейцарии. Начало игры - в 20:00 по местному времени.
(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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