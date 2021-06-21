В Азербайджане проводятся мониторинги соблюдения правил карантинного режима в местах религиозного поклонения

БАКУ /Trend/ - В местах религиозного поклонения Азербайджана проводятся мониторинги соблюдения правил карантинного режима в связи с пандемией.

Об этом сказал журналистам председатель Госкомитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы, сообщает в понедельник Trend.

Он отметил, что правила соблюдаются во всех местах религиозного поклонения, как в мусульманских, христианских и еврейских святилищах, так и в местах, относящихся к другим религиям.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)