В Азербайджане выявлен еще 51 случай заражения коронавирусом, выздоровели 76 человек (версия 2)

(первая версия в 16:36)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за минувшие сутки выявлен еще 51 случай заражения коронавирусом, выздоровели 76 человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 335 676 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 329 870 человек вылечились, 4 965 - скончались, число активных больных составляет 841.

За последние сутки проведено 7 879 тестов на COVID-19, а за весь период пандемии - 3 706 051.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)