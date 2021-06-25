Завершилась экспедиция азербайджанских военнослужащих на вершину «Зафар» (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Завершилась экспедиция «Карабах – это Азербайджан», организованная по случаю 103-й годовщины образования Азербайджанской армии, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Министерство обороны.

В экспедиции приняли участие военнослужащие Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана и альпинисты Горного спортивного клуба «Гартал».

Члены экспедиции во главе с офицером ВВС, полковник-лейтенантом Залом Набиевым и при участии руководителя Горного спортивного клуба «Гартал» Руфата Годжаева совершили восхождение к вершине «Зафар» на территории Губинского района.

Альпинисты покорили вершину «Зафар», расположенную на высоте 4301 метр над уровнем моря, где водрузили Государственный флаг Азербайджанской Республики, а также флаги Азербайджанской армии, ВВС и Горного спортивного клуба «Гартал».

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)