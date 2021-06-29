В Азербайджане активизирована е-услуга «COVID-19 vaksin randevu» для вакцинации в июле
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане лица, желающие вакцинироваться от COVID-19 в июле, могут с 29 июня занимать онлайн-очередь, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госагентство по обязательному медицинскому страхованию (ОМС).
Для этого лица старше 18 лет должны воспользоваться электронной услугой «COVID-19 vaksin randevu».
Отметим, что в настоящее время в Азербайджане используются вакцины CoronaVac, Vaxzevria, Sputnik V и Pfizer.
Напомним, что занять онлайн-очередь для вакцинации в следующем месяце можно с последних дней текущего месяца.
С правилами использования электронной услуги «COVID-19 vaksin randevu» можно ознакомиться, перейдя по линку https://www.youtube.com/watch?v=Il9fX5OM-pE
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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