В Азербайджане выявлено 136 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели 57 человек (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 136 новых случаев заражения коронавирусом, 57 человек выздоровели, двое скончались, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодняшний день в стране в целом выявлено 337 098 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 330 725 человек вылечились, 4 984 – скончались, число активных больных составляет 1 389.
За последние сутки в Азербайджане проведено 10 463 теста на COVID-19, в целом за все время пандемии – 3 842 136.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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