Азербайджанцы Канады направили протест компании Cronimet в связи с загрязнением реки Охчучай

БАКУ /Trend/ - Главы азербайджанских диаспорских организаций различных областей и провинций Канады направили протест компании Cronimet в связи с загрязнением ядовитыми отходами реки Охчучай, протекающей по территории Зангиланского района Азербайджана и впадающей в реку Араз, со стороны Армении и немецких компаний, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.

Диаспорские организации призвали не закрывать глаза на экологическое преступление компании Cronimet, пресечь экологический террор на реке Охчучай и предпринять меры для защиты окружающей среды.

В обращении подчеркивается, что производственные воды медно-молибденового комбината Армении, контрольный пакет акций которого принадлежит немецкой Cronimet, без очистки сбрасываются в реку, что не соблюдаются экологические стандарты.

В документе отмечается, что в ходе мониторингов, проведенных в январе – марте 2021 года, было выявлено, что содержание меди, молибдена, марганца, железа, цинка, хрома и других тяжелых металлов в реке Охчучай многократно превышает установленные нормы: «Содержание тяжелых металлов в воде уничтожает не только фауну, но и крайне опасно для человеческого здоровья. Река Араз, в которую впадает Охчучай, играет важную роль в орошении посевных площадей Азербайджана. Государственные агентства Армении также признают это экологическое преступление».

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)