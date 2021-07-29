В Азербайджане состоялось заседание Координационной комиссии ведомств, которые будут оказывать услуги семьям шехидов и участникам войны

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане состоялось первое заседание Координационной комиссии ведомств, которые на едином пространстве будут оказывать услуги семьям шехидов и участникам войны.

Как сообщает в четверг Trend, председатель комиссии, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев отметил на заседании, что уже созданы паспорта (регламенты) по услугам, которые будут оказываться в единых координационных центрах на основании указа Президента Ильхама Алиева от 25 июня 2021 года о создании и организации деятельности единых координационных центров по обращениям членов семей шехидов, военнослужащих, получивших ранения на войне, и лиц с инвалидностью.

В комиссии представлены руководители семи госструктур, которые будут оказывать услуги по 26 направлениям.

Бабаев подчеркнул, что этот указ главы государства является продолжением особого внимания и заботы о семьях шехидов и ветеранах. Согласно документу, лицам из этой категории на едином пространстве, основываясь на принципах эффективности, прозрачности, вежливости, ответственности и удобства, будут оказываться услуги в области труда, занятости, социальной защиты, медико-социальной экспертизы и реабилитации, лечения, обследования и по другим направлениям.

Было отмечено, что ведется последовательная работа по реализации вытекающих из указа задач. Для сотрудников госорганов в центрах будут созданы необходимые условия для оказания соответствующих услуг, обеспечена координация между информационными системами агентств, которые будут предоставлять услуги ведомств.

Министр отметил, что в центрах DOST открылись "единые окна" для оказания соответствующих услуг, проведена предварительная подготовка в сфере информационных технологий для начала приема обращений, для профильных ведомств были проведены презентации по организации деятельности центров, осуществлена работа по ряду других направлений.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)