В Азербайджане за сутки выявлен 671 случай заражения коронавирусом, выздоровели 202 человека
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлен 671 случай заражения коронавирусом, 202 человека выздоровели, четыре – скончались, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
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