В июле в Азербайджане пенсии в электронном порядке были назначены более 1400 лицам

БАКУ /Trend/ - В июле 2021 года трудовые пенсии по возрасту были назначены в проактивном порядке 1432 лицам.

Как передает во вторник Trend, об этом говорится в сообщении Госфонда по социальной защите населения Азербайджана.

Отметим, что за последние три года социальные выплаты, увеличившись на 2,4 миллиарда манатов, или 60%, достигли 6,4 миллиарда манатов, а трансферы в ГФСЗ из бюджета снизились с 40% до 25%.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев)