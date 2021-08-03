В июле в Азербайджане пенсии в электронном порядке были назначены более 1400 лицам
БАКУ /Trend/ - В июле 2021 года трудовые пенсии по возрасту были назначены в проактивном порядке 1432 лицам.
Как передает во вторник Trend, об этом говорится в сообщении Госфонда по социальной защите населения Азербайджана.
Отметим, что за последние три года социальные выплаты, увеличившись на 2,4 миллиарда манатов, или 60%, достигли 6,4 миллиарда манатов, а трансферы в ГФСЗ из бюджета снизились с 40% до 25%.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев)
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