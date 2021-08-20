Вакцинация от коронавируса в Азербайджане не является принудительной - Шахмар Мовсумов

БАКУ /Trend/ - В целом вакцинация от коронавируса в Азербайджане не является принудительной. Требование об обязательной вакцинации применяется только к ряду сфер.

Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров 20 августа сказал помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации главы государства Шахмар Мовсумов, сообщает в пятницу Trend.

"Гражданин не обязан вакцинироваться, но это требование в силе к работникам ряда сфер, к примеру, к врачам", - сказал Мовсумов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)