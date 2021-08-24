Азербайджанский эксперт назвал приоритетные профессии будущего

БАКУ /Trend/ - Пандемия коронавируса наглядно продемонстрировала, что на рынке труда возникла потребность в новых профессиях. Переход в 2021 году управления в онлайн-формат актуализирует повышенный спрос в будущем на профессии этого направления, сказал в понедельник Trend эксперт в сфере образования Кямран Асадов.

По его словам, в период пандемии люди самоизолируются, больше времени проводят дома, уделяют много времени своей работе, а в часы досуга - компьютеру и играм, поэтому в будущем профессия дизайнера компьютерных игр станет одной из востребованных.

«В 2010 году доля этого сектора в мировой экономике составила 55,5 миллиарда долларов, и ожидается, что в 2021 году этот показатель достигнет 92,4 миллиарда долларов. Выпускники вузов, которые обучались по этой специальности, работают в сферах производства, развития, дизайна компьютерных игр, программирования, компьютерной графики. Они могут работать в архитектуре, медицине, юриспруденции и в других секторах, где используется интерактивная симуляция», - сказал Асадов.

По мнению эксперта, в будущем также вырастет спрос на специалистов таких направлений, как цифровизация здравоохранения, информационная безопасность, нанотехнологии.

«Перевод всех услуг в режим онлайн в период пандемии способствует росту спроса на специалистов в сфере информационной или виртуальной безопасности. Сектор нанотехнологий, доля которого до 2015 года составила 2,4 триллиона долларов в глобальном масштабе, в будущем может обеспечить занятость около двух миллионов человек», - сказал он.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)