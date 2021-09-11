В Баку сегодня продезинфицировали 550 улиц (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку в рамках комплексных мер по защите населения от коронавирусной инфекции и предотвращения ее распространения структурами Исполнительной власти города Баку были продезинфицированы 550 улиц.
Как сообщили Trend в субботу в пресс-службе ИВ, данные меры будут продолжены на регулярной основе.
"Еще раз просим граждан, в первую очередь, пройти вакцинацию, чтобы мы могли избавиться от пандемии, а также строго соблюдать медицинские и профилактические правила, чтобы защитить себя и своих близких, а также других людей вокруг и предотвратить распространение коронавируса", - говорится в сообщении ИВ.
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