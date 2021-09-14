В Азербайджане завершается прием детей в первый класс

БАКУ / Trend/ - В Азербайджане 15 сентября завершится процесс приема детей в первый класс общеобразовательных учреждений, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Минобразования.

Завтра в 18:00 портал www.mektebeqebul.edu.az по приему в первый класс закроется.

Отметим, что процесс приема в первый класс стартовал 27 апреля 2021 года

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)