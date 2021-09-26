БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане пройдет второй этап вступительных экзаменов в резидентуру.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр, ожидается, что в Баку экзамен будут сдавать 785 кандидатов, в Нахчыване – 29.

Экзамен начнется в 11:00 и продлится 2 часа 30 минут.

Для участия во втором этапе экзамена зарегистрировано 814 кандидатов: 709 кандидатов – выпускники азербайджанского сектора, 105 – русского сектора. 375 кандидатов – выпускники текущего года, 479 – прошлых лет, 4 человека – иностранные граждане. На экзамене проверяются знания по предметам специальности.

Из 814 человек, которые примут участие в этом этапе, 305 человек допущены к экзамену по результатам прошлогоднего экзамена, а 509 человек – в связи с удовлетворительной оценкой на экзаменах в этом году.