На автовокзалах не будут продаваться билеты лицам без COVID-паспорта – Госслужба Азербайджана (версия 2)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:06)

БАКУ /Trend/ - С 1 октября на автовокзалах у пассажиров, выезжающих в районы страны, а также приезжающих в Баку, будет требоваться COVİD-паспорт.

Об этом сказала во вторник Trend глава пресс-службы Госслужбы по автомобильному транспорту Азербайджана Нурида Аллахъярова.

«При покупке билета у пассажира будет требоваться COVID-паспорт, без него билет продаваться не будет», - сказала она.

По словам Аллахъяровой, проверка наличия COVID-паспорта у пассажиров на автовокзалах и в автобусах не в компетенции Госслужбы: «Для этого есть соответствующие структуры, которые и осуществляют контроль. Нами даны поручения лишь в связи с тем, чтобы пассажирам, собирающимся выезжать в районы страны, билеты продавались только при наличии COVID-паспорта».

(Перевод: Кямаля Сеидова)