Фонд “Nargis” подвел итоги 6-летней деятельности

Общество 29 сентября 2021 16:10 (UTC+04:00)
Фонд “Nargis” подвел итоги 6-летней деятельности

БАКУ/Trend/ - Как известно, во всём мире пандемия сильно отразилась на целостности благотворительного сектора. В декабре 2020-ого года Европейская ассоциация фандрейзинга опубликовала отчет под названием “The Impact of Covid — 19 on Nonprofits in Europe”. В отчете представлена подробная информация о том, как пандемия коронавируса отразилась на работе некоммерческих организаций, в первую очередь, благотворительных, и как ударила по бюджетам и фандрейзингу НКО. Согласно законодательству Азербайджанской Республики, источником финансирования фондов являются пожертвования, а также различные некоммерческие проекты, организуемые самими фондами в благотворительных целях. Однако, как известно, в связи с особым карантинным режимом все массовые мероприятия, в том числе благотворительные, в 2020-м году были отменены. Одним из отменённых мероприятий стала полюбившаяся всеми благотворительная ярмарка «Холодные руки, горячее сердце». Счастливы сообщить, что 1 декабря 2021-ого года на Площади фонтанов, после долгого перерыва, ярмарка вновь откроет свои двери для жителей и гостей столицы!

Новогодняя ярмарка «Холодные руки, горячее сердце» является одним из крупнейших благотворительных проектов не только в Азербайджане, но и во всём регионе. С 2013-ого года проект ежегодно успешно реализуется фондом «Nargis». Жители столицы давно прозвали ярмарку «зимней сказкой Баку», а иностранные журналисты вот уже много лет называют само мероприятие одним из самых успешных, красивых и зрелищных новогодних ярмарок в СНГ. Но не огни её, не соответствие стандартам проведения крупнейших рождественских ярмарок Европы и даже не атмосфера Нового года делают её действительно сказочной, а дети. Ежегодно десятки детей из разных уголков Азербайджана, которые борются со страшными заболеваниями, вновь обретают здоровую жизнь благодаря ссудам, собранным на ярмарке «Холодные руки, горячее сердце»! Не это ли настоящая сказка?

В 2019-м году Фондом была также организована благотворительная ярмарка по случаю праздника Новруз, и все собранные деньги были также потрачены на операции детей.

Фонд “Nargis” был учрежден в 2012-м году главным редактором журнала “Nargis” Ульвиёй Махмудовой. В 2016-м году Фонд был официально зарегистрирован в Министерстве юстиции. Главная цель фонда – помощь социально незащищенным людям, в первую очередь – детям, страдающим от различных заболеваний. За годы деятельности Фонд помог сотням детей со всей республики, страдающих от таких заболеваний, как: врожденное нарушение слуха, сердечная недостаточность, талассемия, лейкоз, рак, почечная недостаточность, заболевания глаз, гипоспадия, туберкулёз, саркома, сколиоз и множество других болезней. Также множество раз Фонд оказывал помощь новорожденным детям, а также детям, нуждающимся в пересадке кожи, и тем, кто нуждался в приспособлениях и дорогостоящих лекарствах.

Как уже было отмечено, ввиду объявленного в стране карантинного режима, как зимняя, так и весенняя ярмарки Фонда были отменены. Несмотря на все сложности и препятствия, при поддержке благотворителей, а также финансирования лично руководством, команда Фонда «Nargis» продолжала помогать семьям, на чью долю выпало самое страшное испытание – борьба за жизнь своего ребёнка. Лишь за 2020 – 2021 годы со стороны Фонда на лечение было отправлено свыше 50 детей.

Помимо проведения лечения и операций детей, Фонд также помогает различным центрам, детским домам и интернатам, организовывает разного масштаба благотворительные и социальные проекты, проводит акции помощи. Так, в период особого карантинного режима в Азербайджане Фонд активно занимался раздачей продуктов нуждающимся. Лишь за весну 2020-ого года провизии были доставлены 400 семьям по всей стране. По сей день Фонд организовывает акции помощи продуктами, лекарствами и средствами гигиены.

В период 44-дневной Отечественной войны Фондом была оказана помощь солдатам и их семьям, была предоставлена гуманитарная помощь жителям Барды и Тертера, которые стали жертвами армянской агрессии и понесли большие убытки. Продовольствия для семей ветеранов и шехидов была также оказана Фондом в рамках совместного проекта с компанией «Aviasales» во время праздника Курбан текущего года.

Первой ярмаркой, проведённой Фондом после долгого перерыва, стала однодневная ярмарка, организованная в отеле «Landmark», с целью поддержки двоих детей, страдающих от талассемии и рака костей. Ярмарку поддержали артисты, блогеры, компании, посольства, а также множество неравнодушных людей.

Как очевидно, наряду с главной зимней ярмаркой города, Фонд также является инициатором и организатором множества социально важных проектов. В разные годы Фонд организовывал благотворительные ярмарки, акции помощи в поддержку детей, страдающих от таких заболеваний, как туберкулёз костей тугоухость, порок сердца. В 2016-м году со стороны Фонда был отремонтирован детский туберкулёзный санаторий номер 4. Ежегодно со стороны Фонда проводится большое количество мероприятий развлекательного и образовательного формата для детей из детских домов и интернатов. Один из таких проектов осуществлялся совместно с Центром творчества Максуда Ибрагимбекова. Целью проекта было приобщить детей к чтению, в частности – азербайджанских авторов. Дети из детских домов и интернатов являются почетными гостями ярмарки «Холодные руки, горячее сердце». Каждый год Фонд старается сделать так, чтобы у каждого ребёнка, проживающего в интернате, была возможность посетить ярмарку и сполна насладиться атмосферой Нового года. А для тех, кто по ограничениям здоровья этого сделать не может, организуются отдельные праздничные мероприятия.

Следующей важнейшей инициативой Фонда стал проект, осуществляемый совместно с главами дипломатических миссий. Так, послы зарубежных стран и их супруги провели такие праздники, как Новруз и Рамазан, вместе с детьми из детских домов.

Совместно с посольством Турции, а также крупными турецкими предприятиями в Азербайджане, в мае 2019-ого Фондом был запущен проект «Объединяя Девичьи башни», в рамках которого в течение нескольких дней на Площади фонтанов организовывался ифтар для всех желающих. Ввиду пандемии, проведение ифтара в 2020 и 2021 годах было отменено, однако руководством Фонда была в очередной раз организована акция помощи малоимущим семьям, а также накрыт стол для женщин и детей, проживающих в Центре для жертв насилия.

В 2018 и 2019-м годах совместно с посольством Венгрии в Азербайджане было проведено два благотворительных концерта в Азербайджанской государственной филармонии. Концерты были проведены в поддержку Республиканской школы номер 5 для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также Центра Реинтеграции. Совместно с Организацией жен глав дипмиссий (“HOMS”) были проведены благотворительные ярмарки.

Другим благотворительным концертом Фонда стал концерт звезды турецкого рока Халюка Левента. Вся сумма, полученная с продажи билетов, была направлена на лечение 22-летней матери двоих детей Суры Надировой, страдающей онкологическим заболеванием и проходящей лечение в Турции.

Наряду с посольствами, Фонд активно сотрудничает с большим количеством банков, а также местных и международных компаний. К ним относятся: Azercell, Coca-Cola, Азербайджанские Авиалинии, Турецкие Авиалинии, Samsung, Aviasales, Unilever, Azərçay, Boutique One, Cinema Plus, Procter & Gamble, Bravo и другие.

Следующим крупным проектом стал «Technological Embrace», осуществляемый компанией Samsung и фондом Nargis. Целью проекта являлось приобщение детей из различных городов и районов Азербайджана к современным цифровым технологиям, а также интерактивное преобразование учебного процесса. В первой части проекта был организован специальный тур "Синемобиль" - оснащенный кинотеатр на колесах провел сеансы под открытым небом в шести районах и городах Азербайджана. В рамках тура "Синемобиль" побывал в Газахе, Гяндже, Закаталах, Губе, Сабирабаде и Агдаме. Вторая часть проекта несла цель повышения интереса студентов и обеспечения интерактивности учебного процесса. В рамках проекта в Лянкяранском Государственном Университете, средней школе №1 города Билясувар, а также в школе села Алексеевка Губинского района кабинеты были оснащены интерактивными досками, кабинами виртуальной реальности, специальными Flip Board досками, планшетами, широкоэкранными телевизорами для просмотра документальных и образовательных фильмов, а также различной инновационной продукцией. На церемонии открытия в школе в селе Алексеевка принимал участие министр образования Джейхун Байрамов.

Фонд «Nargis» предоставляет отчет о результатах своей деятельности за последние 6 лет. С 2015-ого года и по сей день со стороны Фонда была потрачена сумма в размере 6 000 000 АЗН. Эти деньги были потрачены в первую очередь на лечение и операции детей, авиабилеты, акции помощи и др. Также представляем Вашему вниманию подробный финансовый отчет. Просим принять во внимание, что для безопасности личных данных несовершеннолетних, имена детей были изменены. Все чеки и фактуры можно ознакомиться на сайте nargisfund.com, а также на страницах Фонда в социальных сетях. Подобный отчет будет предоставляться каждые полгода.

Фонд «Nargis» благодарит каждую организацию, каждого благотворителя и партнера, благодаря которым мы смогли осуществить столько добрых дел. Пусть каждая семья обретет благополучие, и каждый ребёнок будет здоров.

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