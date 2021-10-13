Ремонтируется участок дороги на одной из улиц Баку (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с инвестиционной программой на 2021 год Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана проводит работы по реконструкции проезжей части на вспомогательных дорогах улицы Али Мустафаева в направлении от круга 3-го микрорайона до участка, именуемого "Хуторский круг".

Как сообщили в среду Trend в Госагентстве, средняя ширина двухполосных дорог составляет восемь метров.

В рамках проекта также восстанавливаются обочины для безопасного и комфортного передвижения пешеходов. Кроме того, в целях бесперебойного удаления поверхностных вод восстановлена и приведена в рабочее состояние система дождевой канализации, установлены новые решетки для стока воды.

На последнем этапе работ в необходимых местах будут установлены дорожные знаки, нанесена разметка, а также пешеходные полосы.

В Агентстве отметили, что на основании поручений главы государства в 2019-2020 годах ведомство отремонтировало на территории Насиминского района столицы дороги общей протяженностью свыше 10 километров.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)