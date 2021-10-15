В Азербайджане предложено организовать обучение в бакалавриате и магистратуре по кредитной системе

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается организовать обучение на уровне бакалавриата (базовое высшее медицинское образование) и магистратуры (резидентура) вузов по кредитной системе.

Как сообщает Trend, это предусматривает законопроект о внесении поправки в закон "Об образовании", который обсуждался в пятницу на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно изменению в закон, обучение в средних специальных учебных заведениях также будет организовано по кредитной системе в порядке, установленном органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти.

Законопроект был поставлен на голосование и принят в первом чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)