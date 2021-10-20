В осенне-зимний период ожидается рост инфицирования COVID-19 - минздрав Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В осенне-зимний период ожидается рост инфицирования коронавирусом.

Об этом сказал в среду эксперт-специалист министерства здравоохранения Азербайджана Тайяр Эйвазов в ходе прямой трансляции на официальной странице ведомства в Instagram, передает Trend.

По его словам, это связано с тем, что с наступлением холодной погоды люди проводят больше времени в закрытых помещениях. Кроме того, степень заразности штамма "дельта" коронавируса в разы выше, чем у других штаммов.

"Большинство учеников средних школ не прошли вакцинацию от COVID-19. Считаю, что ситуацию можно изменить, расширив охват вакцинации. Хотя вакцина не защищает от заражения, она дает возможность перенести болезнь в легкой форме", - сказал Эйвазов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @cingizsafarli