Семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено 50 квартир (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения предоставило еще 50 квартир в поселке Ходжасан семьям шехидов, инвалидам войны, инвалидам по зрению и выпускникам государственных детских учреждений.

Как сообщили Trend в Министерстве труда и социальной защиты, документы на жилье представил заместитель министра труда и социальной защиты Хидаят Абдуллаев.

Он отметил, что 25 октября прошлого года под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева Губадлы был освобожден от оккупации.

Заместитель министра отметил, что после 44-дневной Отечественной войны, завершившейся Победой, были осуществлены широкомасштабные меры поддержки семей шехидов и ветеранов.

Он сказал, что 31 тыс. человек уже охвачены этими мерами поддержки. Хидаят Абдуллаев отметил, что предоставление очередных квартир семьям шехидов и ветеранам свидетельствует о сильной и успешной политике нашего государства в социальной сфере.

Абдуллаев заявил, что за прошедший период 11 тыс. семей шехидов и инвалидам войны было предоставлено жилье, а Распоряжением главы государства в 2021-2025 годах предусмотрено предоставление еще 11 тыс. квартир и индивидуальных домов лицам из этих категорий. Он отметил, что по состоянию на 2021 год продолжается работа по предоставлению 3 тысяч квартир и индивидуальных домов, из которых уже выдано 1 850 квартир. Продолжается работа по обеспечению жильем семей героев 44-дневной Отечественной войны, шехидов, а также инвалидов по зрению, выпускников государственных детских учреждений.

Семьи шехидов подчеркнули, что всегда чувствовали особую заботу Президента Ильхама Алиева. Они выразили главе государства благодарность за то, что сегодня были обеспечены новыми квартирами.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)