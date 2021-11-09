БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 11 197 человек, сообщает во вторникTrend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 2 069, вторую - 3 376, третью, бустерную дозу - 5 752 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 9 928 938. Первую дозу вакцины получили 4 999 583, вторую - 4 438 477 человек. Третью, бустерную дозу вакцины по стране в целом получили 490 878 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде)