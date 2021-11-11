В Азербайджане к мониторингу планируется привлечь интернет-телевидение - Севиндж Алиева

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане к мониторингу планируется привлечь интернет-телевидение.

Об этом Trend сообщила директор Центра мониторинга при Государственной комиссии по языку Севиндж Алиева.

По ее словам, есть серьезные недостатки в деятельности интернет-телевидения.

"Сохранение чистоты азербайджанского языка является одним из основных вопросов, стоящих перед нами. Дефектов слишком много, это очень серьезно", - заявила Севиндж Алиева.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)