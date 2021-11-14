В центре Чикаго по случаю Дня Победы поднят государственный флаг Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ -В центре города Чикаго американского штата Иллинойс по случаю 8 Ноября – Дня Победы и 9 Ноября – Дня государственного флага поднят государственный флаг Азербайджана, передает Trend.
Aкция, организованная руководителем Азербайджанского центра по среднезападным штатам Америки Фаридом Мамедовым, состоялась перед зданием “The Daley Center”.
Цель мероприятия заключалась в привлечении внимания местной общественности к первой годовщине исторической Победы, одержанной Азербайджаном в Отечественной войне.
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