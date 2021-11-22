В Баку на срок следствия изменена мера пресечения в отношении женщины, обвиняемой в крупном мошенничестве (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Один из членов организованной преступной группировки – Гюлара Абдуллаева, подозреваемая в продаже поддельной криптовалюты, отпущена под подписку о невыезде на срок проведения следствия.

Данный факт подтвердили Trend в понедельник в МВД Азербайджана.

Напомним, что в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД поступила оперативная информация о том, что группа лиц путем мошенничества присвоила денежные средства граждан, создав сетевой бизнес под видом инвестиционной компании.

В ходе операции, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД, были задержаны жители города Баку Гюлара Абдуллаева и Хаял Яхъяев. Во время расследования было установлено, что они присваивали средства граждан посредством мошеннической финансовой пирамиды «OCOS» через созданную ими компанию «Insuccess». Абдуллаева и Яхъяев создали в интернете несуществующую криптовалюту, говоря гражданам, что якобы организовали ее продажу на международном валютном рынке. Установлено, что члены группировки путем мошенничества завладели денежными средствами около 10 тысяч граждан. В ходе обыска в арендованных ими офисах в Хатаинском районе Баку, Сумгайыте и других местах были изъяты вещественные доказательства. В Управлении дознания и следствия Главного управления по этим фактам возбуждено уголовное дело по статье 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба) УК Азербайджана, следствие продолжается.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Кямаля Сеидова)