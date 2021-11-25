Дети не должны становиться мишенями во время военных конфликтов - омбудсмен Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Дети ни в коем случае не должны страдать и становиться мишенями во время военных конфликтов.

Как сообщает Trend, об этом заявила в четверг уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева на презентации интернет - ресурса Karabakh Memorial.

Омбудсмен отметила, что в настоящее время дети сталкиваются с определенными опасностями.

"Армения грубо нарушила многие нормы международного права, однако против нее не было принято никаких мер", - отметила Алиева.

"В отчетах ЮНИСЕФ не указано число азербайджанских детей, погибших в результате конфликта в Нагорном Карабахе, а также факты, связанные с их убийством. В связи с этим ЮНИСЕФ был направлен протест и предложено организовать фактологическую миссию",- сказала омбудсмен.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)