Дети не должны становиться мишенями во время военных конфликтов - омбудсмен Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Дети ни в коем случае не должны страдать и становиться мишенями во время военных конфликтов.
Как сообщает Trend, об этом заявила в четверг уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева на презентации интернет - ресурса Karabakh Memorial.
Омбудсмен отметила, что в настоящее время дети сталкиваются с определенными опасностями.
"Армения грубо нарушила многие нормы международного права, однако против нее не было принято никаких мер", - отметила Алиева.
"В отчетах ЮНИСЕФ не указано число азербайджанских детей, погибших в результате конфликта в Нагорном Карабахе, а также факты, связанные с их убийством. В связи с этим ЮНИСЕФ был направлен протест и предложено организовать фактологическую миссию",- сказала омбудсмен.
(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)