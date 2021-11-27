Определились финалисты Всемирных соревнований в Баку в синхронных прыжках на батуте

БАКУ /Trend/ - В ходе 28-х Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку определились финалисты в программе синхронных прыжков на батуте у мужчин и женщин в возрастной категории 15-16 лет, сообщает в субботу Trend.

В программе синхронных прыжков у женщин в финал вышли Мария Сергеева и Виолетта Бардиловская (Беларусь), Наталья Блохина и Анжелика Алышева (Россия), Наталья Олефир и Анжела Бладцева (Россия), Диана Сарафова и Кристина Стамова (Болгария), Хавва Эсин Эргюн и Эджем Ниса Эсен (Турция), Кико Танака и Мисаки Исида (Япония), Майя Мёллер и Аурелия Эйслоффел (Германия), Беттина Вёлл и Маррит Рамачер (Германия).

В программе синхронных прыжков у мужчин в финал вышли Максим Осипенко и Михаил Щур (Беларусь), Юсэи Мацумото и Масаки Ёсимура (Япония), Канато Цудзуку и Таига Акаиши (Япония), Марко Тонелли и Андреа Радаэлли (Италия), Максим Анисимов и Дмитрий Нартов (Россия), Лукас Кубик и Макс Криванес (Чехия), Альберт Кристенсен и Аксель Колдкжаер (Дания), Илья Полонец и Артем Никаноров (Украина).

28-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 25-28 ноября.

В соревнованиях участвуют 650 спортсменов из 32 стран мира. На турнире гимнасты выступают в следующих возрастных категориях - 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет и 17-21 год. Они принимают участие в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте.

На соревнованиях Азербайджан представляют 15 гимнастов. В программе прыжков на батуте это - Селджан Магсудова, Магсуд Магсудов, Аммар Бахшалиев, Ибрагим Мустафазаде, Мехти Алиев, Ниджат Мирзоев, Али Нифталиев, Шафига Гумбатова, Сама Джафарова; в программе прыжков на акробатической дорожке - Тофиг Алиев, Адиль Гаджизаде, Билал Гурбанов, Гусейн Асадуллаев, Алексей Караташов и Эльнур Мамедов.

Отметим, что в соответствии с требованиями карантинных правил соревнования проходят без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева)