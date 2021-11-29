В Азербайджане утверждены формы сертификатов COVID-19

БАКУ / Trend / - В Азербайджане утверждены формы сертификата о вакцинации от коронавируса, сертификата о противопоказании и сертификата об иммунитете.

Как сообщает Trend, Кабмин Азербайджана принял соответствующее решение.

Утвержден ”Порядок признания сертификатов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19, противопоказания к вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста и наличие иммунитета от COVID-19".

Также утверждены формы “Сертификата о вакцинации”, “Сертификата о противопоказании”, ”Сертификата о результате анализа COVID-19 - RT - ПЦР" и ”Сертификата о наличии иммунитета”.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)