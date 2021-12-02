На месте сгоревшей школы в Губинском районе построят новую (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В селе Зыхыр Губинского района будет построено новое здание школы на месте сгоревшего накануне учебного заведения модульного типа. Об этом сказал в четверг Trend заведующий отделом образования Губинского района Руфат Гаджиев.

По его словам, первого декабря, в 19:40, в школе модульного типа произошел сильный пожар, и она сгорела.

"Пострадавших нет. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание. Проводится расследование инцидента. Школа модульного типа на 80 ученических мест была построена в 2019 году. Учащиеся временно переведены в старое здание школы. Учебный процесс продолжается", - сказал Гаджиев.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)