Парламент Азербайджана принял поправку в закон о страховании военнослужащих

БАКУ /Trend/ - Третьего декабря на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) был обсужден в третьем чтении законопроект о поправке в закон "О государственном обязательном личном страховании военнослужащих", сообщает в пятницу Trend.

В соответствии с законопроектом, если застрахованный, находясь на военной службе (сборах), получит менее тяжкое телесное повреждение (ранение, травма, контузия), то страховая выплата составит до 15 процентов от суммы страховки (11 тысяч манатов).

Виды тяжкого, менее тяжкого и легкого телесного повреждения будут установлены в соответствии со списком органа (структуры), определенного соответствующим органом исполнительной власти.

После обсуждения законопроект был поставлен на голосование и принят в последнем, третьем чтении.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)