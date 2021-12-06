До 2025 г. на освобожденных территориях Азербайджана будет установлено 10 сейсмостанций

БАКУ /Trend/ - До 2025 года на освобожденных территориях Азербайджана планируется установить 10 сейсмостанций.

Об этом сказал в понедельник Trend генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), член-корреспондент НАНА, профессор Гурбан Етирмишли.

По его словам, никаких работ в этом направлении в 2021 году не проводилось, так как перед установкой сейсмостанций освобожденные территории должны быть очищены от мин.

«В Джебраиле, Агдаме и Кяльбаджаре до оккупации функционировали три сейсмостанции. На их месте будут установлены новые сейсмостанции», - сказал Етирмишли.

Он также сообщил, что Республиканский центр сейсмологической службы НАНА в 2018 году подписал документ о сотрудничестве с Департаментом землетрясений Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

По его словам, в рамках этого сотрудничества турецкая сторона передаст Азербайджану оборудование для глубокого бурения.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)