Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 34 060 человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 3 733, вторую - 4 358, третью, бустерную дозу - 25 969 человек.
Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 10 806 373. Первую дозу вакцины получили 5 110 938, вторую - 4 605 616 человек. Третью, бустерную дозу вакцины по стране в целом получили 1 089 819 человек.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)
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