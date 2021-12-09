БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 34 060 человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 3 733, вторую - 4 358, третью, бустерную дозу - 25 969 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 10 806 373. Первую дозу вакцины получили 5 110 938, вторую - 4 605 616 человек. Третью, бустерную дозу вакцины по стране в целом получили 1 089 819 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)