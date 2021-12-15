В Азербайджане выявлено еще 1 156 случаев заражения коронавирусом, вылечились 1 739 человек (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 1 156 случаев заражения коронавирусом, 1 739 человек вылечились, 14 - скончались, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 607 076 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 580 495 человек вылечились, 8 137 – скончались, число активных больных составляет 18 444.

За последние сутки в стране проведены 11 848 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 706 189.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)