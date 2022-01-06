На первой платной автодороге в Азербайджане предусмотрено строительство более 60 подземных пешеходных переходов - Госагентство
БАКУ /Trend/ - На строящейся автомобильной дороге Баку - Губа - граница с РФ, которая станет первой платной трассой в Азербайджане, предусмотрено создание более 60 подземных пешеходных переходов.
Об этом сообщил Trend глава пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.
Он отметил, что работы по строительству дороги продолжаются.
"Дорога строится в соответствии с первой технической категорией. Строительство надземных пешеходных переходов на ней не предусмотрено. Подземные пешеходные переходы на дороге будут располагаться через каждые 1,5-2 километра", - сказал Наджафли.
(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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На первой платной автодороге в Азербайджане предусмотрено строительство более 60 подземных пешеходных переходов - Госагентство
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