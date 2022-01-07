Разработана "дорожная карта" в связи с историко-культурными памятниками на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В связи с историко-культурными памятниками в освобожденных от оккупации городах и районах Азербайджана разработана и представлена "дорожная карта".

Как сообщает Trend, об этом сказал начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Азербайджана Азад Джафарли в пятницу на пресс-конференции об итогах деятельности ведомства в 2021 году и планах на 2022 год.

"Были составлены и представлены в соответствующие органы электронные карты с целью обеспечения мер по охране памятников, объектов историко-архитектурной и археологической значимости, расположенных в освобожденных районах, в ходе реализации инфраструктурных проектов", - сказал он.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Нубар Кулузаде)