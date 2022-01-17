Названо число вакцинированных от COVID-19 подростков в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на сегодняшний день вакцинацию от коронавируса прошли 522 подростка.

Об этом сообщили в понедельник Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров.

По данным оперштаба, вакцинация подростков проводится в централизованном порядке в Бакинском медицинском центре вакциной Pfizer.

Прививаться подростки могут только с согласия обоих родителей и при наличии медицинских показаний.

Очередь для вакцинации можно занять онлайн по адресу https://randevu.its.gov.az.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)