Названо число вакцинированных от COVID-19 подростков в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на сегодняшний день вакцинацию от коронавируса прошли 522 подростка.
Об этом сообщили в понедельник Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров.
По данным оперштаба, вакцинация подростков проводится в централизованном порядке в Бакинском медицинском центре вакциной Pfizer.
Прививаться подростки могут только с согласия обоих родителей и при наличии медицинских показаний.
Очередь для вакцинации можно занять онлайн по адресу https://randevu.its.gov.az.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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