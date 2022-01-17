БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли шесть человек, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило два, а третью, бустерную дозу - четыре человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 11 672 089. Первую дозу вакцины получили 5 200 330, вторую - 4 714 478, третью - 1 757 281 человек.