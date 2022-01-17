Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли шесть человек, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило два, а третью, бустерную дозу - четыре человека.
Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 11 672 089. Первую дозу вакцины получили 5 200 330, вторую - 4 714 478, третью - 1 757 281 человек.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
В газете The Washington Post опубликован материал португальского путешественника о селе Хыналыг (ФОТО)
У России и Азербайджана колоссальный потенциал для дальнейшего укрепления двусторонних связей - министерство
Азербайджан присоединился к логистическому проекту с РФ и Узбекистаном по ускоренным поставкам продовольствия
Состоялась встреча между Президентом Ильхамом Алиевым и председателем парламента Монтенегро в видеоформате (ФОТО/ВИДЕО)
Инженерные части ВС Азербайджана в зимний период поддерживают в рабочем состоянии дороги на освобожденных территориях – минобороны (ВИДЕО)
В случае задержки строительства IGB понадобятся новые срочные переговоры с Азербайджаном – "Булгаргаз"