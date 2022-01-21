БАКУ /Trend/ - Возбуждены уголовные дела по факту незаконной вырубки деревьев в ряде районов Азербайджана.

Как сообщили Trend в пятницу в пресс-службе Генпрокуратуры, было проведено расследование по обращениям о незаконной вырубке деревьев в ряде районов страны.

Так, по итогам расследования были установлены незаконная вырубка в Исмаиллинском и Геранбойском районах, а также в городе Ширван 56 деревьев и нанесение ущерба природе на сумму 14 тысяч 630 манатов вследствие невыполнения госорганизациями и муниципалитетами возложенных на них обязанностей по осуществлению надзорных и превентивных мер по охране зеленых насаждений, а также халатности соответствующих должностных лиц.

В связи с указанными фактами возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям УК Азербайджана с их направлением в прокуратуры Исмаиллинского и Ходжалинского районов, а также Ширванскую городскую прокуратуру. Следственные действия по уголовным делам продолжаются.

(Перевод: Нубар Кулузаде )