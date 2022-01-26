Новый законопроект "О медиа" соответствует современным тенденциям - Ахмед Исмаилов

БАКУ /Trend/ - Ни у кого не должно быть сомнений в том, что новый законопроект "О медиа" в Азербайджане соответствует современным тенденциям и стандартам в этой области, а также расширит сферу деятельности СМИ.

Об этом говорится в письме исполнительного директора Агентства развития медиа Азербайджана Ахмеда Исмаилова комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович, сообщает Trend со ссылкой на письмо.

Это послание является ответом на критику Миятович в связи с принятием Милли Меджлисом (парламент) Азербайджана законопроекта "О медиа".

Прежде всего, Азербайджан придает большое значение свободе СМИ как одной из важнейших составляющих демократического общества, говорится в письме.

«В Азербайджане свобода слова и свобода СМИ соблюдаются в полном соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами нашей страны. Продвижение свободных СМИ и свободы слова является приоритетом для правительства Азербайджана. С этим связано и создание Агентства развития медиа в соответствии с указом Президента Азербайджана от 12 января 2021 года. Этот указ призван углубить реформы в сфере СМИ для обеспечения качественных изменений в этой области», - отмечается в послании.

Вопреки сказанному в письме Миятович, законопроект отвечает всем требованиям современного демократического общества и направлен на укрепление механизмов обеспечения беспрепятственного и эффективного осуществления профессиональной журналистской деятельности. Таким образом, закон соответствует международным обязательствам Азербайджана, в том числе касающимся Европейской конвенции по правам человека, говорится в послании.

«Кроме того, новый законопроект разрабатывался в условиях инклюзивности и прозрачности. Более 800 журналистов и многие эксперты в сфере медиа получили возможность обсудить законопроект "О медиа" до того, как он поступил на рассмотрение Милли Меджлиса. Кроме того, на уровне парламента было организовано несколько общественных слушаний с участием многочисленных экспертов, представителей СМИ и гражданского общества», - отмечается в письме.

Автор послания также акцентирует внимание на том, что новый закон трактует понятие «журналист» в гораздо более широком и плюралистическом контексте, чем существующее соответствующее национальное законодательство.

В письме отмечается, что закон "О медиа" считает журналистами не только тех, кто официально работает в СМИ, но и тех, кто действует в качестве фрилансеров.

«Также следует отметить, что действие законопроекта не распространяется на социальные сети, видеохостинги, блогеров или другие виды деятельности в рамках подобных платформ. Этот законопроект никоим образом не пытается регулировать или ограничивать их деятельность. Что касается ваших опасений по поводу лицензирования, то эта практика распространяется только на телерадиовещание и полностью соответствует части 1 статьи 10 Европейской конвенции по правам человека (свобода слова), уже упомянутой выше», - пишет Исмаилов.

Согласно новому законопроекту, для создания субъекта медиа в Азербайджане не будет требоваться разрешения государственных органов, что создаст возможности для работы в более плюралистической среде, говорится в письме.

«Исходя из опыта европейских стран, законопроект дает возможность вести реестр уведомлений соответствующих субъектов медиа, способствовать использованию СМИ упрощенных процедур, связанных с их деятельностью, и более эффективно защищать права субъектов медиа. В целях усиления подотчетности и прозрачности перед общественностью госучреждения будут обязаны предоставлять представителям СМИ подробную информацию о любом факте и происшествии», - отмечается в послании.

В нем подчеркивается, что еще одним важным нововведением являются усовершенствованные положения законопроекта "О медиа", направленные на защиту авторских прав на информацию, публикуемую или распространяемую СМИ.

«Особое внимание в законопроекте также уделяется созданию механизмов защиты прав журналистов, связанных с продукцией, полученной в результате их профессиональной деятельности. Следуя международной практике, законопроект позволяет журналистам получить карточку, подтверждающую их регистрацию, что является добровольной процедурой. Эта карточка лишь подтверждает тот факт, что сведения о ее владельце внесены в Реестр медиа», - говорится в письме.

В послании подчеркивается, что ни у кого не должно быть сомнений в том, что новый законопроект "О медиа" соответствует современным реалиям и расширит сферу деятельности СМИ.

«Он будет защищать права субъектов медиа, в том числе вытекающие из развития информационных и коммуникационных технологий, и гарантировать свободу СМИ и свободу мнений, их выражения, включая свободу искать, получать и распространять информацию», - пишет Исмаилов.