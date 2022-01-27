Наиболее эффективным способом защиты от штамма "омикрон" является прививка бустерной дозой вакцины

БАКУ /Trend/ - За прошедшую неделю был зафиксирован рекордный рост случаев заражения коронавирусом во всем мире в связи с распространением штамма "омикрон".

Согласно еженедельному бюллетеню Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последнюю неделю в мире было выявлено более 21 миллиона случаев заражения коронавирусом, около 50 тысяч человек скончались. Сообщается, что по сравнению с предыдущей неделей число заражений выросло на 5 процентов, а число смертей - на один процент.

В России резко возросло число заражений даже среди детей. Если две недели назад в Москве число детей, заразившихся COVID, составляло 2 тысячи, то сейчас эта цифра превысила 28 тысяч. То есть число заражений среди детей увеличилось в 14 раз. В течение суток во Франции и США было выявлено более 500 000 случаев заражения.

Как сказал Trend в четверг врач-инфекционист Мардан Алиев, во многих странах, в особенности в Европе, продолжается распространение штамма "омикрон" коронавируса.

“Фиксируется рост числа заражений и в Азербайджане. В последние дни эта цифра превысила 3 тысячи, и в связи с высокой заразностью штамма "омикрон" она будет продолжать расти.

Есть большая вероятность, что к концу февраля число заражений достигнет пика, а в последующие месяцы пойдет на спад. Для защиты от вируса люди должны избегать тесных контактов друг с другом, пользоваться защитными масками в закрытых помещениях, соблюдать правила личной гигиены. Людям, которые входят в группу риска, нужно быть особенно осторожными. Высока вероятность заражения и среди детей, хотя и без осложнений.

Наиболее эффективным способом защиты от нового и быстро распространяющегося штамма вируса является вакцинация. По прошествии пяти-шести месяцев после получения второй дозы вакцины уровень антител к коронавирусу снижается. Поэтому необходимо вакцинироваться третьей (бустерной) дозой вакцины", - сказал Мардан Алиев.

Отметим, что согласно постановлению №419 Кабмина Азербайджана от 30 декабря 2021 года, "Сертификат о вакцинации против COVID-19" лиц, у которых прошло более шести месяцев после получения второй дозы вакцины, с 15 февраля не будет считаться действительным:

(Перевод: Нубар Кулузаде)