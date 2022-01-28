Синоптики предупредили об ожидаемом тумане на дорогах Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Ночью и утром 29 января на отдельных участках автомобильных дорог Азербайджана ожидается туман, сообщили Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

По ее данным, в связи с туманной погодой видимость на автомагистралях Баку-Шамахы-Евлах, Физули-Джебраил-Махмудлу, Губа-Хачмаз, Губа-Гусар, Гилязи-Хызы, Ханкенди-Ходжавенд, Бахрамтепе-Билясувар, Барда-Истису, Шуша-Физули, Шамкир-Гедабей, Агдам-Агдере, Хакари-Зангилан, Гянджа-Дашкесан, Гянджа-Кяльбаджар-Лачин, Гянджа-Самух, Агдам-Физули-Горадиз, Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе, Уджар-Зардаб-Агджебеди, Нахчыван-Шахбуз и Лянкяран-Лерик будет ограничена до 300-800 метров.

Утром и вечером завтрашнего дня дороги в горных районах Азербайджана могут покрыться льдом, говорится в сообщении.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)