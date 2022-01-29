Пассажиры очередного автобусного рейса из Баку ознакомились с достопримечательностями города Шуша (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В город Шуша прибыл очередной пассажирский автобус из Баку.

Как сообщает в субботу Trend, прибывшие в город посетили такие исторические места, как Шушинская крепость, мечеть Юхары Гевхар Ага, дом-музей Бюльбюля, Джидыр-дюзю.

Отметим, что регулярные пассажирские автобусные рейсы на освобожденные территории выполняются с 24 января. Рейсы по маршруту Ахмедбейли-Шуша организуются 4 раза в неделю, по другим направлениям - дважды в неделю. Работа автобусного маршрута Физулинский международный аэропорт-Шуша-Международный аэропорт Физули будет согласована с авиасообщением.

Стоимость проезда по маршруту Баку-Шуша-Баку в одну сторону составляет 10,4 маната, по маршруту Баку-Агдам-Баку - 9,4 маната, по маршруту Ахмедбейли-Шуша-Ахмедбейли (экспресс) - 7 манатов, по маршруту Барда-Агдам-Барда (экспресс) - 5 манатов, по маршруту Физулинский международный аэропорт-Шуша-Физулинский международный аэропорт - 6 манатов.

Желающие совершить поездку на освобожденные территории могут приобрести билеты на сайте yolumuzqarabaga.az.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде)