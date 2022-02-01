Объявлен конкурс на замещение вакантных должностей психолога в школах Баку

БАКУ /Trend/ - Управление образования Баку объявляет конкурс на замещение вакантных должностей психолога в подведомственных ему общеобразовательных заведениях.

Как сообщили Trend в управлении, электронную регистрацию для участия в конкурсе можно пройти с 1 по 14 февраля.

Конкурс состоит из пяти этапов (электронная регистрация, проверка электронных заявлений, тестовый экзамен, этап собеседования и выбор вакантных мест).

Зарегистрированные в установленном порядке лица будут приглашены на следующий этап конкурса (тестовый экзамен) после проверки соответствия сведений, указанных в электронном заявлении.

На тестовом этапе конкурса кандидаты должны будут ответить на 40 вопросов (30 по психологии, 5 по логике, 5 по ИКТ). Кандидаты, успешно прошедшие первый этап, получат право участвовать в собеседовании.

В конкурсе на замещение вакантных должностей школьного психолога могут участвовать граждане Азербайджана (или лица, которым разрешено постоянное проживание в стране), окончившие высшие учебные заведения в области психологии, имеющие документ об образовании государственного образца или признанный в нашей стране документ о высшем образовании, полученном за рубежом.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)