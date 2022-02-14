Исследование показало безопасность комбинации вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт"

БАКУ/Trend/ - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации), компании «АстраЗенека» и «Р-Фарм» объявляют промежуточные результаты II фазы клинических исследований по оценке безопасности комбинированного применения вакцины компании «АстраЗенека» и первого компонента вакцины против коронавируса «Спутник V» (препарат «Спутник Лайт» на основе аденовируса человека 26 серотипа), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на РФПИ.

Как отмечается, в ходе исследований с участием 100 добровольцев в России и 100 добровольцев в Азербайджане комбинация препаратов продемонстрировала оптимальный профиль безопасности и переносимости, что соотносится с результатами ранее проведенных клинических исследований по безопасности вакцин «АстраЗенека», «Спутник V» и «Спутник Лайт».

«Мониторинг добровольцев продолжался в течение 57 дней после первой вакцинации и продемонстрировал высокие показатели безопасности комбинированного применения препаратов. В ходе наблюдения не было выявлено серьезных нежелательных явлений, связанных с вакцинацией», - говорится в сообщении РФПИ.