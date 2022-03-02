В Азербайджане отклонены десятки обращений по признанию дипломов зарубежных вузов - агентство

БАКУ /Trend/ - В Агентство Азербайджана по обеспечению качества в образовании в феврале поступили 268 обращений в связи с признанием дипломов зарубежных вузов. Из них 206 обращений одобрены и выданы соответствующие сертификаты, а 62 - отклонены, сообщили Trend в агентстве.

По его данным, обращения 28 человек отклонены из-за неудовлетворительного владения ими языком обучения, 16 - из-за недостаточного пребывания на территории страны обучения для освоения учебного материала, 10 - из-за несоответствия минимальному сроку пребывания в стране обучения и неудовлетворительного владения языком обучения, восьми человек - по иным причинам.

В соответствии со статистикой обращений по странам, 87 из них поступили из России, 70 - из Украины, 57- из Турции, 16 - из Грузии, пять - из США, 33 - из других стран.

Что касается наиболее востребованных специальностей, то 37 обращений поступили по юриспруденции, 27 - по экономике, 20 - по медицине, 14 - по менеджменту и 10 - по международным отношениям.

Средний срок рассмотрения документов составил 18 дней, говорится в сообщении агентства.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)