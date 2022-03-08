Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 16 815 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 931, вторую - 1 150, три и более - 13 718, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 1 016 человек.
Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 176 571. Первую дозу вакцины получили 5 309 703, вторую - 4 796 474, три и более - 2 855 788, бустерную дозу после положительного результата теста - 214 606 человек.
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