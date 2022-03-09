Певец Васиф Магеррамли дал показания в суде (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Певец Васиф Магеррамли вызван в суд.

Как сообщает в среду Trend, он дал показания в Бакинском суде по тяжким преступлениям в качестве потерпевшего по делу Максуда Махмудова, арестованного по обвинению в мошенничестве.

Отметим, что Махмудову предъявлены обвинения по статьям 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба), 182.2.2 (повторное вымогательство) и 133.2.2 (повторный грабеж предметов, имеющих особую ценность) УК Азербайджана.

Махмудов, объявленный в международный розыск, был задержан на территории Украины в июле прошлого года и 18 сентября доставлен в Азербайджан.

Потерпевшим по делу признан 91 человек.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)