Певец Васиф Магеррамли дал показания в суде (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Певец Васиф Магеррамли вызван в суд.
Как сообщает в среду Trend, он дал показания в Бакинском суде по тяжким преступлениям в качестве потерпевшего по делу Максуда Махмудова, арестованного по обвинению в мошенничестве.
Отметим, что Махмудову предъявлены обвинения по статьям 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба), 182.2.2 (повторное вымогательство) и 133.2.2 (повторный грабеж предметов, имеющих особую ценность) УК Азербайджана.
Махмудов, объявленный в международный розыск, был задержан на территории Украины в июле прошлого года и 18 сентября доставлен в Азербайджан.
Потерпевшим по делу признан 91 человек.
(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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